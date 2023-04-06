Мишустин оценил роль интеграции с Белоруссией в преодолении влияния санкций
Мишустин: интеграция с Белоруссией серьезно помогает в преодолении последствий санкций
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МОСКВА, 6 апр — ПРАЙМ. Интеграция России и Белоруссии серьезно помогает в преодолении последствий санкций, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Очень серьезно помогает, у нас сейчас идет взаимодействие по целому треку вопросов — финансовый суверенитет, экономический суверенитет, промышленный", — сказал он в интервью Павлу Зарубину на телеканале "Россия 1".
https://1prime.ru/world/20230406/840308854.html
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