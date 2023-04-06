МОСКВА, 6 апр — ПРАЙМ. Интеграция России и Белоруссии серьезно помогает в преодолении последствий санкций, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Лукашенко озвучил прогноз экономического развития России и Белоруссии

"Очень серьезно помогает, у нас сейчас идет взаимодействие по целому треку вопросов — финансовый суверенитет, экономический суверенитет, промышленный", — сказал он в интервью Павлу Зарубину на телеканале "Россия 1".