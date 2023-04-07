МОСКВА, 7 апр — ПРАЙМ. Меры по запрету экспорта в Россию целого ряда товаров широкого спектра назначения, от космических аппаратов до колясок для кукол, с пятницы вступают в силу в Японии. В Японии зафиксировали новый рекорд цен на золото

Япония вводит запрет на экспорт в Россию строительной техники (гидравлических экскаваторов и бульдозеров), авиационных и корабельных двигателей, электронного оборудования для навигации, летных раций, летательных и космических аппаратов и деталей к ним, беспилотников, оптического оборудования, фототехники. Список товаров размещен на сайте министерства экономики Японии, меры приняты в соответствии с решением правительства от 28 февраля о "введении запрета на товары, которые укрепляют промышленную базу России", а затем 31 марта было принято решение правительства об их конкретном содержании, они вступают в действие с 7 апреля 2023 года.

Под запрет подпадают летательные аппараты: воздушные летательные шары, планеры, дельтапланы, вертолеты, самолеты и детали к ним, а также космические аппараты и ракеты-носители.

В разделе игрушки указаны трехколесные велосипеды, скутеры, игрушечные педальные машины, коляски для кукол, куклы, наборы для моделирования.

Также запрет на экспорт распространяется на сталь и изделия из нее, алюминий и изделия из него, паровые котлы и детали к ним, оборудование для ковки, генераторы, транспортные аппараты и детали к ним, оптоволокно и оптоволоконный кабель, измерительные приборы, приборы для анализов, точные приборы и детали к ним, бинокли, фотооборудование для аэрофотосъемки, игрушки.

Всего, включая разъяснения к этому пакету экспортных санкций и детализацию товаров, документы занимают 35 страниц.

Всего Япония с начала введения санкций в общей сложности объявила о заморозке активов 987 человек из России, в том числе 304 человек из новых регионов и Крыма, 129 организаций, 12 банков, ввела запрет экспорт из Японии в отношении 357 организаций, компаний и институтов, связанных с оборонной отраслью. Также Токио ввел запрет на экспорт в Россию

До этого был введен запрет на экспорт в Россию предметов роскоши, включая автомобили класса "люкс", дорогие алкогольные напитки, косметику, товары из кожи. Кроме того, запрещено экспортировать в Россию высокотехнологичное оборудование для нефтепереработки, некоторые виды медицинских товаров, полупроводники, квантовые компьютеры и их компоненты, электронные микроскопы, атомно-силовые микроскопы, 3D-принтеры и расходные материалы к ним, оборудование для производства органических светодиодов, оборудование для производства микроэлектромеханических схем, оборудование для производства высоко эффективных солнечных батарей для водородного топлива и воспроизводимых видов энергии, вакуумных насосов, оборудование для охлаждения, предназначенное для крайне низких температур, материалы, осложняющие обнаружение электромагнитных волн и другое оборудование. Был веден запрет на новые инвестиции и предоставление части финансовых услуг.

Также был введен запрет на импорт из России золота, станков, некоторых видов древесины, водки.