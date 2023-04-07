МОСКВА, 7 апр — ПРАЙМ. Российско-венесуэльская торговая палата планирует создать собственную судоходную компанию для решения проблем с логистикой, она может начать работу в начале лета, заявил РИА Новости глава организации Роман Фроленко. Мадуро раскрыл объем нефтяных доходов Венесуэлы

"Наша страна работает в этом направлении с 2011 года. Так получилось, что вице-президент российско-венесуэльской палаты участвовал в межправкомисии по этому направлению, по выстраиванию именно логистической цепочки, по созданию двух хабов. Один хаб в РФ, другой в Венесуэле. Венесуэла является для нас входом в Латинскую Америку. И российско-венесуэльская палата сегодня готова продолжать этот процесс, он очень интересный и важный, финансирование будет как за счет частных инвесторов, так и за счет, может быть, государственных структур. В Венесуэле очень готовы и ждут, чтобы мы начали работу. Думаю, что к началу лета мы сможем отпраздновать", — сказал он в интервью агентству.

Компания будет решать в первую очередь логистические вопросы и проблемы с поставками российского экспорта, указал Фроленко.

"Сейчас Латинская Америка заинтересована в нашем зерне, в нашем подсолнечном масле и в поставках сельхозтехники, так как Латинская Америка – это аграрные страны, основной упор делают на сельском хозяйстве. Импорт — это рыба, морепродукты, фрукты. Думаю, что этот процесс немаловажен для нашей страны и для наших друзей. Мы можем экспортировать, а также импортировать. То есть, сегодня нет необходимости привлекать какие-то недружественные страны, потому что в Латинской Америке очень много дружественных, но самая первая, и она сегодня проходит по всем направлениям, — это Венесуэла. Она будет как оперативный центр", — заявил он.

Сейчас торговая палата рассматривает несколько вариантов размещения этой компании, отметил Фроленко.

"Это может быть Севастополь, Санкт —Петербург или Новороссийск. Пока мы согласовываем эти действия с нашими старшими партнерами и руководствуемся сегодняшней политической обстановкой", — подчеркнул он.

Говоря о строительстве кораблей, Фроленко отметил, что палата на первоначальном этапе полагается на поддержку партнеров, в дальнейшем к этому может подключиться судостроительная компания РФ.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 9:00 мск.