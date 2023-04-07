Болгарские фермеры вновь выйдут на протесты из-за украинского зерна
Болгарские фермеры возобновят акции протеста из-за ввозимого без пошлины украинского зерна
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МОСКВА, 7 апр — ПРАЙМ. Болгарские сельхозпроизводители вновь выйдут на протесты из-за беспошлинного ввоза в страну украинского зерна, передает Болгарское национальное радио.
Как рассказал глава ассоциации зернопроизводителей Илия Проданов, в этот раз протестующие скоординировали свои действия с румынской стороной, которая поможет заблокировать погранпереходы тяжелой сельхозтехникой.
Ожидается, что акция начнется в 10.00 и будет длиться четыре часа. Она пройдет в городе Русе и в селе Кардам.
Недовольство фермеров связано с наплывом украинского зерна, которое заполняет склады. После мартовских протестов демонстранты отметили, что движение фур с украинской продукцией стало еще активнее.
Главы правительств Польши, Венгрии, Румынии, Болгарии и Словакии призвали Еврокомиссию урегулировать кризис.
По словам Проданова, если очередной протест не повлияет на действия Брюсселя, фермеры могут устроить более масштабные акции.
https://1prime.ru/world/20230407/840312078.html
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