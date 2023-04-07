МОСКВА, 7 апр — ПРАЙМ. Болгарские сельхозпроизводители вновь выйдут на протесты из-за беспошлинного ввоза в страну украинского зерна, передает Болгарское национальное радио. В Польше созвали антикризисный штаб по вопросам украинского зерна

Как рассказал глава ассоциации зернопроизводителей Илия Проданов, в этот раз протестующие скоординировали свои действия с румынской стороной, которая поможет заблокировать погранпереходы тяжелой сельхозтехникой.

Ожидается, что акция начнется в 10.00 и будет длиться четыре часа. Она пройдет в городе Русе и в селе Кардам.

Недовольство фермеров связано с наплывом украинского зерна, которое заполняет склады. После мартовских протестов демонстранты отметили, что движение фур с украинской продукцией стало еще активнее. СМИ: румынские фермеры грозят заблокировать таможню из-за украинского зерна

Главы правительств Польши, Венгрии, Румынии, Болгарии и Словакии призвали Еврокомиссию урегулировать кризис.

По словам Проданова, если очередной протест не повлияет на действия Брюсселя, фермеры могут устроить более масштабные акции.