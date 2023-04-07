МОСКВА, 7 апр — ПРАЙМ. Венесуэльские производители кофе планируют наращивать поставки кофе в Россию, заявил РИА Новости глава российско-венесуэльской торговой палаты Роман Фроленко.

"Венесуэльский кофе просто не раскручен, раскручен колумбийский, который они покупают в Венесуэле и делают у себя. Но на самом деле венесуэльский кофе очень качественный и хороший", — сказал он в интервью агентству.

На вопрос, планируют ли венесуэльцы наращивать поставки кофе в Россию, Фроленко ответил утвердительно. "Да, собираются", — сказал он.

Кроме того, россияне смогут попробовать рыбу из Латинской Америки, когда будут решены вопросы логистики, добавил Фроленко.

"Но проблема одна — логистика. Как только она будет выстроена, сразу же продукция Латинской Америки будет на рынках", — отметил он. Россия и Венесуэла откроют прямой транспортный коридор

По словам главы торговой палаты, в Россию могут поставляться также венесуэльские фрукты и морепродукты. Российские производители в свою очередь могут экспортировать в латиноамериканскую страну подсолнечное масло и свинину.

Ранее министр иностранных дел Венесуэлы Карлос Фариа Тортоса сообщал РИА Новости, что торговля между двумя странами осложнилась из-за западных санкций, но не стала невозможной: стороны уже находят способы продолжать сотрудничество. Он заявил, что считает перспективными поставки в Россию тропических фруктов: манго, бананов, арбузов, ананасов, дынь, маракуйи, а также кофе и какао.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 9:00 мск.