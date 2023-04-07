МОСКВА, 7 апр — ПРАЙМ. Золотовалютные резервы (ЗВР) Белоруссии за март выросли более чем на 300 миллионов долларов и на 1 апреля составили около 8,1 миллиарда в эквиваленте, следует из сообщения Национального банка республики (центробанка). Лукашенко озвучил прогноз экономического развития России и Белоруссии

Согласно информации на сайте ЦБ, на 1 апреля международные резервные активы, по предварительным данным, составляют 8 миллиардов 98,6 миллиона долларов.

Месяцем ранее, по данным регулятора, показатель равнялся 7,77 миллиарда долларов в эквиваленте. А на начало года международные резервные активы Белоруссии составляли 7 миллиардов 929,5 миллиона долларов.

За прошлый год ЗВР Белоруссии сократились на 5,88%. При этом за 2021 год эти резервы увеличились на 12,8% и на начало 2022 года составили 8,4 миллиарда долларов.

Основные направления денежно-кредитной политики республики предполагают, что ЗВР Белоруссии на конец этого года должны составить не менее 6 миллиардов долларов.