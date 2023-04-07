Индекс продовольственных цен ФАО снизился в марте до 126,9 пункта двенадцатый месяц подряд
МОСКВА, 7 апр — ПРАЙМ. Мировые цены на продовольствие в марте снизились двенадцатый месяц подряд, говорится в пресс-релизе Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО).
"В марте 2023 года среднее значение индекса продовольственных цен ФАО составило 126,9 пункта, что на 2,8 пункта (2,1%) ниже показателя февраля; такое падение продолжается уже двенадцатый месяц после того, как он достиг своего максимума год назад. Основным фактором, определяющим снижение индекса в марте, было падение цен на зерновые, растительные масла и молочную продукцию, при этом выросли цены на сахар и мясо", — говорится в сообщении.
Так, индекс цен на растительное масло снизился по отношению к февралю на 4,1 пункта, или на 3%, — до 131,8 пункта. Это было вызвано падением мировых цен на соевое, рапсовое и подсолнечное масло, при это цены на пальмовое масло выросли. А индекс цен на молочную продукцию опустился к февралю на 1,1 пункта, или на 0,8%, — до 130,3 пункта. Организация объясняет это снижением цен на сыр и сухое молоко, тогда как цены на масло выросли.
Больше же всего снизился индекс на зерновые — на 5,6%, или на 8,2 пункта, до 138,6 пункта, и ФАО объясняет это значительными запасами в мире и острой конкуренцией между экспортерами. Снижению цен также способствовало продление действия Черноморской зерновой инициативы, что позволило Украине продолжить экспортные поставки из черноморских портов.
Индекс на мясо вырос на 0,8%, или на 0,9 пункта, до 113 пунктов, и такая динамика объясняется ростом мировых цен на говядину под воздействием роста внутренних цен в Соединенных Штатах Америки, где в ближайшие месяцы ожидается сокращение поголовья убойного скота.
Индекс цен на сахар в марте вырос к февралю на 1,8 пункта, или на 1,5%, — до 127 пункта, что стало самым высоким показателем с октября 2016 года. ФАО отмечает, что это связано главным образом с сокращением предложения на мировых рынках в сезоне 2022–2023 годов в результате ухудшения видов на урожай в Индии, Таиланде и Китае.
https://1prime.ru/world/20230407/840314451.html