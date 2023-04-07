МОСКВА, 7 апр — ПРАЙМ. Мировые цены на продовольствие в марте снизились двенадцатый месяц подряд, говорится в пресс-релизе Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО). Росстат зафиксировал рост цен на плодоовощную продукцию

"В марте 2023 года среднее значение индекса продовольственных цен ФАО составило 126,9 пункта, что на 2,8 пункта (2,1%) ниже показателя февраля; такое падение продолжается уже двенадцатый месяц после того, как он достиг своего максимума год назад. Основным фактором, определяющим снижение индекса в марте, было падение цен на зерновые, растительные масла и молочную продукцию, при этом выросли цены на сахар и мясо", — говорится в сообщении.

Так, индекс цен на растительное масло снизился по отношению к февралю на 4,1 пункта, или на 3%, — до 131,8 пункта. Это было вызвано падением мировых цен на соевое, рапсовое и подсолнечное масло, при это цены на пальмовое масло выросли. А индекс цен на молочную продукцию опустился к февралю на 1,1 пункта, или на 0,8%, — до 130,3 пункта. Организация объясняет это снижением цен на сыр и сухое молоко, тогда как цены на масло выросли.

Больше же всего снизился индекс на зерновые — на 5,6%, или на 8,2 пункта, до 138,6 пункта, и ФАО объясняет это значительными запасами в мире и острой конкуренцией между экспортерами. Снижению цен также способствовало продление действия Черноморской зерновой инициативы, что позволило Украине продолжить экспортные поставки из черноморских портов. Россиянам посоветовали закупить несколько продуктов перед Пасхой

Индекс на мясо вырос на 0,8%, или на 0,9 пункта, до 113 пунктов, и такая динамика объясняется ростом мировых цен на говядину под воздействием роста внутренних цен в Соединенных Штатах Америки, где в ближайшие месяцы ожидается сокращение поголовья убойного скота.

Индекс цен на сахар в марте вырос к февралю на 1,8 пункта, или на 1,5%, — до 127 пункта, что стало самым высоким показателем с октября 2016 года. ФАО отмечает, что это связано главным образом с сокращением предложения на мировых рынках в сезоне 2022–2023 годов в результате ухудшения видов на урожай в Индии, Таиланде и Китае.