МОСКВА, 7 апр — ПРАЙМ. Москва смогла развеять популярный в течение долгих лет миф о непобедимости Запада, пишет журналист ливанского издания Al Mayadeen Бусейна Шаабан. В Китае жестко ответили Западу по вопросу Украины

Она считает, что ситуация на Украине "определит судьбу человечества на ближайшие десятилетия".

Глубокий кризис в отношениях Москвы и Запада открыл двери более тесному сотрудничеству Кремля с политиками Китая, Индии и Ирана, добавила автор статьи.

"Страны-члены ШОС увеличивают долю национальных валют во взаиморасчетах, обрекая американский доллар на гибель", — говорится в публикации.

Экономике и промышленности России удалось выстоять перед беспрецедентным санкционным давлением. Более того, политика ограничений на различные отрасли подтолкнула других игроков к ускоренному вводу в свои схемы международных расчетов национальные валюты. Это снижает риски манипуляций со стороны стран Запада, в том числе — со стороны Вашингтона.

"Санкции обернулись бумерангом тем, кто их вводил", — отметила Шаабан и добавила, что многие на политической арене задумались об избавлении от американской гегемонии.

По ее мнению, ситуация на Украине укрепляет уверенность в том, что такого рода глобальные изменения избавят мир от гегемонии Запада. Стоит ожидать скорого построения нового порядка, заключила она.

"Запад попал в тиски пресловутого современного либерализма. Мир сегодня пытается спастись от его гнетущего влияния", — рассуждает журналист.

Она считает, что тем странам и политикам, кто верит в силу, непобедимость и мудрость западных лидеров, ждет разочарование. Тех, кто верит в образец и идеал Америки и европейских стран, "стоит немного подождать и убедиться в обратном".

Последствия глобальных изменений, которым мы стали свидетелями, будут сказываться на протяжении столетий, полагает она.

Прогноз ливанского издания о дальнейшей роли Европы в мировой политике не утешителен: регион ждет обнищание и отставание в промышленности и сельском хозяйстве.

"Они не смогут в ближайшее время конкурировать с китайской, индийской, индонезийской и бразильской продукцией, что обеспечит выход Европы из списка промышленно развитых регионов", — заключила автор.