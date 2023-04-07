МОСКВА, 7 апр — ПРАЙМ. На яхте "Андромеда" нашли следы взрывчатки, передает New York Times, ссылаясь на анонимные официальные источники в Германии. Посол: найденный около "Северного потока" объект мог быть частью взрывчатки

Судно считают причастным к атакам на газопроводы "Северного потока".

Помимо этого, стало известно, что два члена экипажа использовали фальшивые болгарские паспорта.

По данным газеты, новые улики были обнаружили немецкими следователями. Информацию подтвердили три собеседника издания из официальных кругов Германии.

Взрывы на "Северном потоке" и "Северном потоке – 2" прогремели в сентябре прошлого года. Турция призвала провести независимое расследование атак на "Северный поток"

Американский журналист Сеймур Херш в начале февраля опубликовал материалы, согласно которым бомбу под газопроводы могли заложить пловцы из США во время учений НАТО в Балтийском море, которые прошли за три месяца до теракта.

Спустя месяц американская газета New York Times сообщила, что разведданные указывают на причастность к атакам некой проукраинской группировки.

В тот же день немецкая Zeit написала, что операция по подрыву газопроводов проводилась на яхте, которая была арендована у одной фирмы, расположенной в Польше. По данным издания, владельцами этой компании являются два гражданина Украины.

Прокуратура ФРГ уточнила агентству РИА Новости, что лодку сдавала в аренду немецкая компания, которая находится вне подозрений.