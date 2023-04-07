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2023
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Посол: найденный около "Северного потока" объект мог быть частью взрывчатки
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Российские эксперты считают, что найденный недалеко от труб "Северного потока – 2" объект был частью взрывного устройства, рассказал посол РФ в Дании. По его словам, отказ... ПРАЙМ, 07.04.2023
энергетика, экономика, мировая экономика, новости, газ, россия, чп на северных потоках, расследование
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 7 апр — ПРАЙМ. Российские эксперты считают, что найденный недалеко от труб "Северного потока – 2" объект был частью взрывного устройства, рассказал посол РФ в Дании.
По его словам, отказ европейских государств от сотрудничества с Москвой по терактам на газопроводе подрывает доверие к их расследованиям.
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