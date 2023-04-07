МОСКВА, 7 апр — ПРАЙМ. Российские эксперты считают, что найденный недалеко от труб "Северного потока – 2" объект был частью взрывного устройства, рассказал посол РФ в Дании.

По его словам, отказ европейских государств от сотрудничества с Москвой по терактам на газопроводе подрывает доверие к их расследованиям.

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