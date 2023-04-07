Турция призвала провести независимое расследование атак на "Северный поток"
МИД Турции призвал провести независимое расследование терактов на "Северных потоках"
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АНКАРА, 7 апр — ПРАЙМ. Турция считает, что необходимо провести прозрачное и независимое расследование терактов на "Северном потоке", заявил министр иностранных дел республики Мевлют Чавушоглу.
"Необходимо открытое и прозрачное расследование – это позиция Турции", — сказал он на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым.
Чавушоглу назвал взрывы на газопроводах "серьезным нападением", которое усугубило уже возникший энергокризис.
По его словам, расследованием диверсий должны заниматься независимые эксперты.
Несколько ниток экспортных газопроводов "Северный поток" и "Северный поток – 2" оказались частично разрушены в результате взрывов, прогремевших в Балтийском море 26 сентября 2022 года.
Москва назвала случившееся актом международного терроризма, призвала созвать комиссию для расследования инцидента и подготовила соответствующую резолюцию с обращением к генсеку ООН. Однако в ходе голосования в Совбезе организации документ не получил поддержки необходимого большинства.
https://1prime.ru/world/20230407/840315540.html
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