АНКАРА, 7 апр — ПРАЙМ. Турция считает, что необходимо провести прозрачное и независимое расследование терактов на "Северном потоке", заявил министр иностранных дел республики Мевлют Чавушоглу. Посол: найденный около "Северного потока" объект мог быть частью взрывчатки

"Необходимо открытое и прозрачное расследование – это позиция Турции", — сказал он на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым.

Чавушоглу назвал взрывы на газопроводах "серьезным нападением", которое усугубило уже возникший энергокризис.

По его словам, расследованием диверсий должны заниматься независимые эксперты. NYT: на связываемой с ЧП на "Северных потоках" яхте нашли следы взрывчатки

Несколько ниток экспортных газопроводов "Северный поток" и "Северный поток – 2" оказались частично разрушены в результате взрывов, прогремевших в Балтийском море 26 сентября 2022 года.

Москва назвала случившееся актом международного терроризма, призвала созвать комиссию для расследования инцидента и подготовила соответствующую резолюцию с обращением к генсеку ООН. Однако в ходе голосования в Совбезе организации документ не получил поддержки необходимого большинства.