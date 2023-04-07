МОСКВА, 7 апр — ПРАЙМ. Пекин делает ставку на так называемую "вторичную экономику", которая снимет зависимость страны от доллара и Америки: это привело к усилению всеобщей дедолларизации — очень большое количество компаний и стран переключились на контракты в местных валютах, уходя от транзакций в "зеленых", пишет американское издание Compact. В Китае жестко ответили Западу по вопросу Украины

Когда-то отказ от использования американской валюты в расчетах неамериканских компаний казался нереальным. Ослабить зависимость от главной резервной валюты, тем самым пошатнуть ее статус, мечтали многие. Сейчас же это — реальность, констатирует здание.

В частности, Китай сейчас выстраивает экономические связи с зарубежными партнерами с расчетами в юанях. В середине марта производители нефти в Саудовской Аравии объявили о готовности продавать Пекину нефть за юани. Следом решение отказаться от использования доллара в двусторонних расчетах приняли Китай и Бразилия. Другие страны сейчас ведут работу по настраиванию торговли в своих валютах, поддерживая тренд.

Главной опасностью для Вашингтона является не то, что Китай сумеет разработать более популярную торговую систему, а в том, что спрос на американскую валюту будет не просто падать, а падать стремительно. Это приведет к тому, что США не сумеют обслуживать свой внешний долг.