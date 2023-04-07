МОСКВА, 7 апр — ПРАЙМ. Количество экспортеров МСП в 2022 году выросло на 15%, с 53 тысяч до 61 тысячи компаний, рассказала на 3-м Всероссийском форуме инфраструктуры поддержки предпринимательства "Мой бизнес" генеральный директор Российского экспортного центра (входитв ВЭБ.РФ) Вероника Никишина. Эксперты спрогнозировали снижение объема кредитования МСП в 2023 году

"Из 6 миллионов МСП экспортом в 2022 году занималась 61 тысяча компаний. В 2021-м таких предприятий было 53 тысячи. То есть малый и средний бизнес стал активнее выходить на внешние рынки. Это связано с тем, что небольшие компании гораздо быстрее могут перестроить свой бизнес и использовать новые возможности, которые у них появились", — сказала Никишина.

По ее словам, для экспортеров очень важны три элемента: эффективно работающая инфраструктура, инструменты, которые помогают не теоретически, а практически, и ресурсы.

"Второй и третий элементы, инструменты и ресурсы — это то, что реализуется в рамках национальных проектов. И мы голосуем за то, чтобы эта целостность и клиентоцентричность ресурсов и мероприятий, которые уже хорошо зарекомендовали себя среди экспортеров и малого, и крупного бизнеса, сохранилась и и дополнилась новыми инструментами", — подчеркнула глава РЭЦ.

В своем выступлении она отметила необходимость интеграции мер поддержки, предоставляемых на федеральном и региональном уровне, для возможности бесшовного обращения к ним экспортеров из одной точки. Для реализации этого РЭЦ продолжает развивать цифровую платформу "Мой экспорт", призванную обеспечить единый цифровой доступ ко все услугам и сервисам в сфере ВЭД в несколько кликов.