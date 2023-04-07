ВАРШАВА, 7 апр — ПРАЙМ. Украина согласилась прекратить импорт зерна в Польшу, оставив лишь транзит, заявил журналистам министр сельского хозяйства и продовольствия Польши Роберт Телюс. В Польше созвали антикризисный штаб по вопросам украинского зерна

Украинская сторона понимает наши проблемы, проблемы польского фермера и украинская сторона согласилась на наши предложения, чтобы очень сильно пересмотреть вопросы ввоза зерна в Польшу. Здесь мы говорили особенно о пшенице, кукурузе, рапсе и подсолнухе – четыре вида зерна, которые сегодня представляют самую большую проблему", — сказал Телюс.

"Украинская сторона предложила, чтобы в течении определенного времени очень сильно ограничить, а в данный момент даже прекратить полностью ввоз зерна в Польшу", — добавил он.

При этом польский министр подчеркнул, что ограничения не коснутся транзита. "Мы не говорим о транзите. Транзит через Польшу будет очень сильно контролироваться и польской и украинской стороной, чтобы зерно не оставалось в Польше", — сказал он.

Телюс пояснил, что данная мера предпринимается для того, чтобы разгрузить польские зернохранилища, заполненные в настоящее время украинским зерном. "Мы должны до уборочной кампании разгрузить хранилища в Польше, чтобы мы подготовили наши хранилища и фермеров к уборочной, которая нам предстоит", — сказал он.

В свою очередь министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский уточнил, что Украина прекращает ввоз зерна в Польшу до нового сезона. "Украинская сторона воздерживается от импорта в Польшу пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника до нового сезона", — сказал он.

"Мы за следующую неделю выработаем ограничительные процедуры в соответствии с которыми этот экспорт можно будет осуществлять только с согласия польской стороны", — добавил он.

При этом Сольский заявил, что рассчитывает на поддержку Польши в транзите зерна. "Мы рассчитываем на максимально конструктивную позицию польской стороны, что касается транзита украинской продукции в польские порты и далее", — сказал он.

По словам украинского министра, соответствующие документы о прекращении импорта украинского зерна в Польшу будут подписаны на будущей неделе.

Ранее ряд организаций, объединяющих польских фермеров, выразили протест в связи с тем, что в стране оседает и реализуется зерно, которое ввозят с Украины для последующего экспорта через Польшу в другие государства. Фермеры заявляли, что украинское зерно ненадлежащего качества, из-за него цены на местную продукцию сильно упали, а в хранилищах может не хватить места для нового урожая. По официальным данным польской стороны, за минувший год в республику с Украины ввезли около 2 миллионов тонн зерна.