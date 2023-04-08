Financial Times узнала о канале поставок электроники из Британии в Россию
Financial Times: британская компания поставила в РФ электронику на 1,2 миллиарда долларов
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МОСКВА, 8 апр — ПРАЙМ. Британская компания Mykines с начала СВО на Украине организовала продажу в Российскую Федерацию электроники на $1,2 миллиарда, сообщила Financial Times.
Согласно таможенным данным, которые проанализировало издание, товары на сумму не менее $982 миллионов подпадают под экспортные ограничения Великобритании, и, соответственно, их поставки нарушают санкционный режим.
Вместе с тем Financial Times пишет, что продукция поступала в Российскую Федерацию из третьих стран, главным образом из Китая. При этом издание подчеркивает, что указанный канал поставок ставит под сомнение эффективность введенных в отношении России ограничений.
https://1prime.ru/world/20230408/840321770.html
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