МОСКВА, 8 апр — ПРАЙМ. Британская компания Mykines с начала СВО на Украине организовала продажу в Российскую Федерацию электроники на $1,2 миллиарда, сообщила Financial Times. На российском рынке образовался избыток электроники

Согласно таможенным данным, которые проанализировало издание, товары на сумму не менее $982 миллионов подпадают под экспортные ограничения Великобритании, и, соответственно, их поставки нарушают санкционный режим.

Вместе с тем Financial Times пишет, что продукция поступала в Российскую Федерацию из третьих стран, главным образом из Китая. При этом издание подчеркивает, что указанный канал поставок ставит под сомнение эффективность введенных в отношении России ограничений.