МОСКВА, 8 апр — ПРАЙМ. ЮАР готовится к тому, что лидеры всех стран БРИКС, в том числе президент России Владимир Путин, лично примут участие в саммите в августе, заявил РИА Новости шерпа ЮАР в объединении Анил Суклал. "Вот оно!" Во Франции признали экономическое превосходство БРИКС

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что решение о присутствии Путина на саммите БРИКС в ЮАР пока не принималось.

"У нас есть подтверждение, что все лидеры примут участие в саммите", — сказал Суклал.

На уточняющий вопрос о том, будут ли лидеры пяти стран участвовать лично, он ответил утвердительно и подчеркнул, что Россия не заявляла обратного.

"Да, все лидеры посетят саммит. Россия не утверждала обратного. Приглашение направил президент (ЮАР Сирил) Рамофоса, президент Путин поблагодарил, мы готовимся к тому, что все лидеры будут присутствовать в ЮАР. Наш кабинет министров занят тем, что обсуждает этот вопрос, но, как я сказал, мы готовимся к полноценному саммиту", — заключил шерпа.

Вместе с тем Суклал подчеркнул, что Южно-Африканская Республика считает справедливыми только те санкции, что были инициированы ООН, и выступает против односторонних санкций.

"Южная Африка не приветствует односторонние санкции. Мы — часть Организации Объединенных Наций и уважаем только санкции, одобренные ООН. ООН не вводила санкции против России, есть только односторонние санкции, к которым мы не присоединяемся. Поэтому наши отношения с Россией крепки как никогда", — сказал шерпа.

Ранее глава МИД ЮАР Наледи Пандор заявила, что Россия для Южной Африки "друг на долгие годы" и страна не намерена считать РФ врагом по запросу других.

При этом Суклал заявил, что сотрудничество в блоке БРИКС из-за давления западных стран только укрепилось и стало интенсивнее.

"Произошли определенные изменения: наше сотрудничество стало интенсивнее и укрепилось. И вы видите, как десятки стран глобального юга просят о том, чтобы стать частью семьи БРИКС. Вот какие изменения произошли", — сказал Суклал, отвечая на вопрос, произошли ли какие-то изменения в БРИКС из-за того, что Запад пытается заставить страны не сотрудничать с Москвой.

Он подчеркнул, что БРИКС высоко ценят, а Южно-Африканская республика продолжает сотрудничать и укреплять связи со всеми участниками блока, причем остальные страны глобального юга хотят быть частью БРИКС.

БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР. К экономическому блоку намерены присоединиться еще ряд стран, в их числе Аргентина, Иран, а также, согласно сообщению МИД Китая, Индонезия, Турция, Саудовская Аравия, Египет. ЮАР получила председательство в БРИКС от Китая в начале этого года. Оно продлится до конца 2023 года, а затем будет передано следующей стране. Саммит блока должен состояться в августе 2023 года.