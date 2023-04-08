МОСКВА, 8 апр — ПРАЙМ. Глава Международного валютного фонда Кристалина Георегиева опровергла опасения схожего по глубине банковского кризиса 2008 года, но уязвимость мировой экономики нарастает. Об этом она заявила на встрече с прессой в преддверии ежегодных весенних совещаний МВФ и Всемирного банка, опубликованной на YouTube-канале организации. Экономист перечислил рецепты для борьбы с инфляцией в России

Она считает, что конфликт на Украине в совокупности противостоянию Америки и Китая, а также рост инфляции несут серьезные риски ждя мировой экономики.

Уязвимость глобальной экономики нарастает, констатирует глава МВФ. Ситуацию ухудшают попытки крупнейших мировых центробанков сдержать высокую инфляцию за счет слишком высоких ставок. Хрупкость системы угрожает финансовой нестабильностью и замедлением экономического роста, прогнозирует она.

"Просто не может быть, чтобы процентные ставки так сильно выросли после того, как они были низкими так долго, и не было бы никаких уязвимостей. Что-то должно сделать бум", — рассуждает Георгиева.

В то же время, считает глава МВФ, ожидать повторения мирового финансового кризиса 2008 года не стоит, хотя проблемы в этом секторе в США и Швейцарии очень серьезны. Рубль под катком

Она напомнила, что в 2008 году кризис начался из-за перекоса в активах финансовых учреждений: часть бумаг оказались слишком переоцененными.

"Финансовая система, как банковская, так и небанковская, намного чище". — отметила она и предупредила о потенциальных негативных последствиях из-за конфликта на Украине и растущим недоверием между США и Китаем.

По ее мнению, Западу необходимо отстаивать свои ценности, однако отказ от сотрудничества с другими глобальными игроками угрожает потерям в торговле от 200 миллиардов долларов до семи триллионов долларов. Это, напомнила она, эквивалентно 0,2-7% мирового ВВП.

Ранее в марте глава МВФ предрекала миру очередной тяжелый год для экономики. Рост ВВП окажется ниже трех процентов в 2023 году.