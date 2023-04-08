МОСКВА, 8 апр — ПРАЙМ. Американские власти считают переговоры по вопросу прекращения огня между Россией и Украиной невозможными. С таким заявлением выступил государственный секретарь США Энтони Блинкен.

В беседе с медиагруппой Funke политик отметил, что для многих предложение сесть за стол переговоров выглядит заманчивой, однако это не так.

"Для некоторых идея о прекращении огня может показаться заманчивой, и я это понимаю, но если это равносильно фактическому узакониванию захвата Россией значительной территории Украины, это не будет справедливым и прочным миром", — подчеркнул Блинкен.

Политик также высказал свои опасения о том, что Кремль использует временное перемирие в своих целях. Россия сможет перегруппировать свои войска для наступления.

Москва неоднократно заявляла о своей готовности сесть за стол переговоров с Киевом. Однако руководство Украины ввело на законодательном уровне запрет на мирное разрешение ситуации.