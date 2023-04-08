БЕРЛИН, 8 апр — ПРАЙМ. Глава Министерства экономики ФРГ Роберт Хабек призвал ужесточить таможенный контроль, чтобы решить вопрос обхода антироссийских санкций. Немецкие СМИ раскрыли, как санкции бьют по европейской экономике

Он подчеркнул в беседе с изданием Berliner Morgenpost, что это необходимо сделать "гораздо более решительно и твердо".

"Недопустимо, чтобы санкции обходили", — заявил Хабек.

Министр призвал брать пример с Дании, где таможня внимательно изучает товарные потоки и проводит проверки в случае выявления подозрительных данных. "Например, большое количество определенных товаров, которые ранее отправлялись в Россию, теперь вдруг поставляются в практически таком же количестве в другую третью страну", — пояснил Хабек.

В таком случае таможня попросит объяснений у компаний, добавил он. "Признак чего?" Болгар возмутила идея Литвы о новых санкциях против России

Глава Минэнерго заявил, что законы ФРГ, касающиеся внешней торговли, также позволяют запрашивать информацию. Ведомства могут использовать такие полномочия, чтобы повысить эффективность своей работы, отметил чиновник.

Запад ввел масштабные санкции против России в связи со спецоперацией на Украине. Меры затронули сферы торговли, энергетики, инвестиций, финансов, туризма и транспорта.

В Москве неоднократно заявляли, что РФ сможет выстоять в условиях внешнего давления, а западным государствам не хватит смелости, чтобы признать провал санкций.