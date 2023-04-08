МОСКВА, 8 апр — ПРАЙМ. Европейским политикам не удалось добиться существенного снижения цен и увеличения объемов поставок сжиженного природного газа (СПГ) для нового отопительного сезона, это приведет к тому, что гражданам ЕС придется отапливать свои дома в новом сезоне еще дороже, пишет агентство Reuters. Доходы российского бюджета начали догонять расходы

Серьезного прогресса в заключении долгосрочных контрактов на СПГ не вышло, это значит, что дешевой энергии следующей зимой европейцам ждать не стоит.

По итогам прошлого 2022 года каждая третья сделка на поставки СПГ на спотовом рынке заключалась европейским бизнесом. В 2021 году доля Европы составляла 13 процентов от всего мирового рынка.

В текущем 2023 году уже каждая вторая сделка на споте о поставке СПГ будет заключаться с европейскими покупателями. Хотя для стабильности ситуации региону советуют довести долю СПГ до 75 процентов, если не будут подписаны долгосрочные контракты. В этом случае зиму регион перенесет спокойно, заключило агентство.

По мнению опрошенных экспертов рынка, зеленое лобби допустило большую ошибку, убедив власти стран ЕС в том, что использование водорода сможет снизить зависимость от газа. Это привело к тому, что многие покупатели отказались от долгосрочных контрактов на поставку СПГ, заключая "короткие" сделки.

Помимо этого, многим трейдерам и производителям не удается договориться с странами ЕС по вопросу продолжительности контрактов. В частности, QatarEnergy предлагает Берлину подписать контракт на 25 лет, но Германия рассматривает отрезок не более 10-15 лет. В случае, если эмират Катар подпишет с властями ФРГ более короткий контракт, стоимость СПГ резко возрастет, что скажется на потребителях уже следующей зимой.