МОСКВА, 8 апр — ПРАЙМ. Итальянские чиновники пересматривают сделку по продаже принадлежащего "Лукойлу" нефтеперерабатывающего завода Isab на Сицилии группе G.O.I. Energy после того, как США в частном порядке выразили обеспокоенность по поводу этого соглашения, сообщает британская газета Financial Times со ссылкой на источники. В ФРГ призвали ужесточить контроль за обходом санкций против России

"По словам двух источников, информированных о ходе переговоров, ожидалось, что сделка будет закрыта к 31 марта, но итальянские чиновники тратят дополнительное время на пересмотр важных деталей. Эти источники и еще один, также информированный о ходе переговоров, заявили, что дополнительное время потребовалось отчасти после того, как правительство США неофициально попросило Рим подтвердить, что Россия не участвует в G.O.I. Energy", — пишет газета.

Один из крупнейших международных трейдеров нефтью и нефтепродуктами Trafigura, участвующий в сделке, подтвердил газете, что руководящие лица, в том числе его соруководитель по торговле нефтью Бен Лакок, встречались с итальянскими чиновниками на этой неделе, чтобы "ответить на некоторые вопросы". При этом в компании заявили, что встреча была "позитивной", процесс продвигается.

Как пишет издание, один итальянский чиновник и один источник, близкий к G.O.I. Energy, выразили "оптимизм" в отношении того, что сделка будет одобрена на следующей неделе. В госдепартаменте США заявили, что "Лукойл" и его итальянские операции не подпадают под санкции США, но подчеркнули необходимость тщательного изучения любой сделки с участием российских энергетических активов.

Газета добавляет, что G.O.I. Energy категорически отрицает участие России в финансировании или операциях компании, заявив, что ее структура инвесторов состоит "исключительно из греков, израильтян и киприотов". Два источника газеты, информированные о ходе переговоров, заявили, что итальянские чиновники все еще обеспокоены некоторыми аспектами сделки.

В январе "Лукойл" сообщил, что заключил соглашение о продаже НПЗ Isab в Италии группе G.O.I. Energy, сделку планировалось закрыть до конца марта 2023 года. Isab владеет крупным нефтехимическим комплексом в Италии, в который входит НПЗ, установка газификации и электростанция. Продолжение работы НПЗ Isab в сицилийском городе Приоло оказалось под угрозой из-за антироссийских санкций ЕС.

G.O.I. Energy – энергетическое подразделение фонда Argus New Energy Fund с экспертизой во всех классах активов. G.O.I. Energy представляет партнёрство экспертов с опытом в области нефтепереработки, нефтетрейдинга, а также финансовой реструктуризации в нефтепереработке. Инвесторы G.O.I. Energy имеют контрольный пакет Bazan Group, одной из крупнейших энергетических компаний Израиля, которая владеет крупнейшим в стране нефтеперерабатывающим комплексом.