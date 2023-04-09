МОСКВА, 9 апр — ПРАЙМ. Контакты на высоком уровне между Францией и Китаем показывают нарастающую напряженность между Европой и Соединенными Штатами в вопросе их отношения к Пекину, пишет The Hill. Во Франции удивились, что Макрон не понимает, когда его унижают

Визит президента Франции Эммануэля Макрона в Китай проходил на фоне визита в США президента Тайваня Цай Вэнь, что, как считают авторы статьи, лишь подчеркивает противоречия между США и Европой в этом вопросе.

Как утверждается в материале, "в то время как администрация Байдена и законодатели обеих партий описывают Си как работающего над изменением мира с точки зрения авторитарной модели Китая, европейские лидеры менее едины в оценке рисков и выгод от тесных связей с Пекином".

Визит Макрона в Китай в сопровождении представителей французских деловых кругов демонстрирует, что Пятая республика нацелена на поддержание, "если не укрепление", экономических связей с Китаем, невзирая на обвинения США в том, что Пекин якобы планирует отправлять России вооружения.

"Диалог с Китаем и проведение прямых, увлекательных дискуссий не означают, что вы стираете экономические связи", — прокомментировал изданию неназванный французский дипломат.

В то же время The Hill передает мнение западных критиков, утверждающих, что стремление французского лидера укрепить экономические связи с Китаем подрывает "любые усилия" в попытках убедить председателя Си Цзиньпина занять более "жесткую" позицию по отношению к России.

Глава аналитического центра GLOBSEC Brussels Роланд Фрейденштейн заявил газете, что оказывать давление на Китай в вопросе Украины и одновременно привозить с собой бизнесменов — "неверный сигнал": "Это означает, что вы приходите с пряником, но без кнута, а любые разговоры о кнуте в данный момент не работают".

При этом издание отмечает, что ястребиный подход главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен считается более соответствующим взглядам политиков Центральной и Восточной Европы, не разделяющих позицию Франции и Германии по отношению к Китаю.