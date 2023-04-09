МОСКВА, 9 апр — ПРАЙМ. Россия с годовой инфляцией в 10,99% в феврале заняла 50-е место по уровню роста цен среди всех стран мира, при этом самые высокие значения были в Ливане и Аргентине, следует из расчетов РИА Новости. Годовая инфляция в России замедлилась

Наиболее высокая инфляция в годовом выражении была зафиксирована в Ливане (190%) и Аргентине (102,5%). Зимбабве, которая еще месяц назад была лидером рейтинга с инфляцией в 230%, в феврале опустилась на третью строчку с 92,3%. В пятерке "антилидеров" также находились Судан с темпами роста цен в 63,3% и Суринам с 58%.

В конце зимы максимальные значения инфляции в Европе были в Молдавии (25,9%), Венгрии (25,4%) и на Украине (24,9%), а наиболее низкие — в Швейцарии и Лихтенштейне на уровне 3,4%. На Ближнем Востоке лидерами по росту цен стали Ливан, Турция (55,2%) и Египет (31,9%), при этом наиболее скромная инфляция была в Омане на уровне 1,9%.

Среди стран Азии сильнее всего по сравнению с аналогичным периодом прошлого года цены выросли в Шри-Ланке (53,6%), Лаосе (41,3%) и Пакистане (31,5%). В Китае по итогам февраля была зафиксирована самая низкая инфляция в регионе и в мире — лишь 1%. При этом в конце зимы стран с дефляцией на планете не осталось.

В целом половина стран мира в феврале фиксировали темпы роста цен выше 8,7%, сюда входит и Россия с показателем 10,99%, расположившаяся на 50-м месте. Ее соседи в рейтинге — Маврикий (11%) и Австрия (10,9%).

Исследование проведено РИА Новости на основе данных национальных статистических служб 193 стран, являющихся членами ООН. В финальную выборку были включены 143 страны, по состоянию на начало апреля раскрывшие данные за февраль.