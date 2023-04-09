МОСКВА, 9 апр — ПРАЙМ. Министр финансов ФРГ Кристиан Линднер призвал светофорную коалицию к сокращению расходов и принятию неудобных решений, пишет немецкая газета Der Tagesspiegel. Доходы российского бюджета начали догонять расходы

Отмечается, что в проекте бюджета Германии на следующий год обнаружились настолько существенные прорехи, что немецкие политики, по выражению Линдера, "должны снова научиться обращаться с теми деньгами, которые генерируют граждане".

Вместе с тем каждая трата правительства, по словам главы Минфина, теперь будет обсуждаться "с точки зрения ее обоснованности и суммы", а некоторые удобные для политиков привычки придется подвергнуть пересмотру.

"Недопустимо, например, чтобы на пассажиров и водителей автомобилей в одностороннем порядке возлагалось бремя. Также недопустимо повышение налогов. Потому что сейчас мы являемся страной с высокими налогами. И любые ухищрения по созданию еще большего количества долгов также недопустимы", — заявил Линдер.

При этом он обрисовал масштабы "белых пятен" в бюджете: "На данный момент дефицит в следующем году составит от 14 до 18 миллиардов евро при доходах в 424 миллиарда. Этот бюджетный дефицит придется восполнять за счет отсутствия расходов".