МОСКВА, 9 апр — ПРАЙМ. Мировая экономика уже сейчас находится в кризисе впервые с 2008 года, при этом за этот срок накоплены огромные дисбалансы, заявил в интервью РИА Новости экономист, бывший министр финансов России Михаил Задорнов. США создали финансовый кризис, но отказываются это признавать, пишут СМИ

"Находится ли сейчас мировая экономика в кризисе? Бесспорно. Хотя еще в начале года были сомнения, прежде всего на американском рынке и у европейцев, что кризиса в этом году удастся избежать: экономический рост был около нуля, но все-таки он был позитивным", — сказал он.

Задорнов отметил, что оценка ситуации изменилась в начале марта на фоне падения банков в США и Европе. "Стало очевидно, что целый ряд активов, причем не только банковские акции, но и длинные госбумаги, корпоративные бонды, рынок венчурного капитала и недвижимость, обесцениваются", — говорит экономист.

Он напомнил, что кризис характеризуется устранением накопленных дисбалансов в структуре мировой или национальной экономики, в результате появляются новая структура активов и новая их стоимость, а также успокаиваются рынки капитала.

"Глобального кризиса не было с 2008 года — почти 15 лет. Сам по себе этот срок накопил огромные дисбалансы", — предупредил Задорнов.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 10 апреля в 10.00.