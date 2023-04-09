Экономист Задорнов: мировая экономика уже сейчас находится в кризисе впервые за 15 лет
МОСКВА, 9 апр — ПРАЙМ. Мировая экономика уже сейчас находится в кризисе впервые с 2008 года, при этом за этот срок накоплены огромные дисбалансы, заявил в интервью РИА Новости экономист, бывший министр финансов России Михаил Задорнов.
"Находится ли сейчас мировая экономика в кризисе? Бесспорно. Хотя еще в начале года были сомнения, прежде всего на американском рынке и у европейцев, что кризиса в этом году удастся избежать: экономический рост был около нуля, но все-таки он был позитивным", — сказал он.
Задорнов отметил, что оценка ситуации изменилась в начале марта на фоне падения банков в США и Европе. "Стало очевидно, что целый ряд активов, причем не только банковские акции, но и длинные госбумаги, корпоративные бонды, рынок венчурного капитала и недвижимость, обесцениваются", — говорит экономист.
Он напомнил, что кризис характеризуется устранением накопленных дисбалансов в структуре мировой или национальной экономики, в результате появляются новая структура активов и новая их стоимость, а также успокаиваются рынки капитала.
"Глобального кризиса не было с 2008 года — почти 15 лет. Сам по себе этот срок накопил огромные дисбалансы", — предупредил Задорнов.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 10 апреля в 10.00.
https://1prime.ru/world/20230409/840326364.html