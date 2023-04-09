BFM TV утверждает, что инфляция заставила французов экономить на продуктах
BFM TV: из-за инфляции французы начали экономить на товарах первой необходимости
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МОСКВА, 9 апр — ПРАЙМ. Из-за инфляции небогатым французам в конце месяца уже становится не по карману покупка мяса, рыбы и предметов гигиены, в связи с чем они вынуждены откладывать приобретение этих продуктов и товаров до следующей зарплаты, заявил в беседе с BFM TV эксперт по потребительскому поведению Рудольф Бонасс.
Ссылаясь на ежемесячную статистику французских магазинов и супермаркетов, эксперт отметил, что продажи некоторых продуктов в конце месяца — с 20-го или 21-го числа — "снижаются по простой причине: люди покупают меньше мяса, меньше рыбы, меньше предметов гигиены и товаров для красоты".
По его оценке, это происходит из-за того, что указанные продукты и товары "сильно затронула инфляция".
"Каждый второй француз тратит в продуктовом магазине около 50 евро — и, следовательно, если коробка стирального порошка стоит восемь, десять или десять евро, это чувствительно. Значит, на этой неделе и в следующие десять дней до конца месяца его не станут покупать, а подождут следующего, чтобы сделать покупку", — пояснил Бонасс.
https://1prime.ru/world/20230409/840326463.html
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