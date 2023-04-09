МОСКВА, 9 апр — ПРАЙМ. Число случаев выявления туберкулеза, коклюша, полиомиелита и других успевших стать забытыми болезней выросло в разы в Польше, пишет издание Wirtualna Polska. Задорнов назвал пять причин наступающего глобального кризиса

По мнению авторов статьи, стране из-за ухудшения ситуации с прививками и медициной стоит ожидать дальнейшего роста заболеваемости в ближайшие несколько лет.

Даже в пандемийный 2020 год, когда все сидели на изоляции и перемещались в масках, среди жителей Польши число случаев туберкулеза выросло на 10 процентов к 2019 году. Заболеваемость коклюшем выросла на 20 процентов, а полиомиелитом — на 400 процентов.

опрошенные изданием эксперты считают, что такой рост распространения туберкулеза, полиомиелита и коклюша связан с дефицитом средств на массовую вакцинацию. Другая проблема: недоступность лечения. Ухудшение экономической ситуации также сказывается на здоровье. Люди стали больше курить, экономить на питании и испытывать повышенный уровень стресса.

Польша — не единственная западная страна, где врачи бьют тревогу из-за инфекционных заболеваний. "Появляются тревожные сообщения, в частности, из Великобритании и из США, что генетический материал вируса обнаружен в сточных водах. В этих странах вакцинация проверяется и актуализируется, поскольку оказалось, что необходимые дозы получили не все", — отмечает польское издание.