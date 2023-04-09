МОСКВА, 9 апр — ПРАЙМ. Обосновавшиеся на Кипре украинские беженцы столкнулись с недовольством местного населения, а также проживающих на острове поляков, соприкасаясь "с засильем русских", констатирует обозреватель польского издания Onet Петр Кашувара. СМИ: кризис заставил поляков вспомнить исчезнувшие болезни

После своей поездки на Кипр и общения с жителями автор статьи пишет, что многие из собеседников не являются киприотами: они переехали сюда из других государств, в том числе — Польши.

"Постоянные жители Кипра, кажется, даже более позитивно относятся к русским, чем к украинцам", — отметил он.

Одна из его собеседниц, соотечественница Катажина, проживает на Кипре последние 15 лет. Она рассказала о том, как местные реагируют на наплыв беженцев с Украины, а также об отношении к россиянам, приехавшим на остров.

"Я знаю, что в Польше у вас такая же проблема с украинцами, как и у нас. Многие из них прибыли с марта прошлого года. Я не обязательно их фанатка", — заявила Катажина, не стесняясь присутствия украинки Елены, которая сопровождала в поездке журналиста.

Катажина также выразила возмущение поведением поселившихся недалеко от нее украинцев: "Каждое утро они кричат ​​из окна, что их беспокоит шум и они не могут уснуть. Они спасаются или приехали сюда отдохнуть?" — спрашивает жительница острова.

Она также жаловалась на то, что беженцы получают огромную поддержку от государства, хотя до Кипра из Украины добрались далеко не бедные люди.

"Позвольте мне сказать вам, бедняки сюда не приезжали. Есть и те, у кого здесь семьи или собственные дома, например, в Ларнаке. Они сдают эти дома туристам, живут в центрах помощи беженцам и в меру своих возможностей пользуются социальной помощью. Такие украинские бизнесмены", — пояснила она.