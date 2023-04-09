МОСКВА, 9 апр — ПРАЙМ. Европе нужно бороться за стратегическую автономию региона от США, считает президент Франции Эммануэль Макрон. СМИ: кризис заставил поляков вспомнить исчезнувшие болезни

Если в ближайшее время ЕС не сможет выстроить свою стратегическую автономию, он рискует "выйти из истории",спрогнозировал он в интервью изданию Les Echos.

"Слишком долго Европа не строила эту стратегическую автономию. Сегодня идеологическая битва выиграна", — сокрушается президент.Если страны Европы не выиграют битву аз автономию, они превратятся в "вассалов".

"Сражения, которые предстоит вести сегодня, заключаются, с одной стороны, в ускорении нашей стратегической автономии, а с другой стороны, — в обеспечении финансирования наших экономик", —рассказал он и добавил, что для борьбы с инфляцией региону нужна своя стратегия, сравнимая по действенности с американской.

Также он отметил важность достижения независимости от экстерриториальности доллара.

Говоря о зависимости, Макрон подчеркнул, что влияние на Евросоюз Катара и США стало превалирующим в энергетике, и от этого надо уходить. В силу отсутствия большого объема добычи полезных ископаемых в самой Европе, в ближайшие 10-15 лет региону придется активно развивать атомную энергетику, "зеленую" и переходить к "жесткой экономии", — подытожил французский лидер.