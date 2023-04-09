"Масло в огонь". Зеленский проговорился о судьбе Украины
"Страна.ua": Зеленский проговорился о судьбе Украины во время визита в Польшу
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МОСКВА, 9 апр — ПРАЙМ. Украинский президент Владимир Зеленский в ходе своего визита в Польшу случайно раскрыл намерения Киева и Варшавы создать антироссийский альянс в будущем. Об этом в беседе с украинским изданием "Страна.ua" заявил политолог Руслан Бортник.
"За кулисами отечественной политики действительно обсуждаются сценарии", — отметил он.
Если киевским властям не удастся быстро договориться о вступлении в Евросоюз либо в Североатлантический военный альянс (НАТО),то они могут пойти по пути расширения функций Люблинского треугольника (Киев — Варшава — Вильнюс). Может появиться новое политическое образование, в которое войдут страны Прибалтики и Молдова, прогнозирует Бортник.
Политолог отметил, что усиление двустороннего сотрудничества Украины и Польши поддерживает общественность в двух странах. Что касается социально-экономической интеграции, то, считает Бортник, она уже сейчас достигла беспрецедентных исторических масштабов.
Если учесть политическую риторику властей обеих стран, дискуссия о создании Речи Посполитой в обществе не вызывает удивления, считает он.
Заявления Зеленского о исчезновении границ между Польшей и Украиной только подливает масла в огонь, резюмирует политолог.
https://1prime.ru/world/20230409/840328085.html
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