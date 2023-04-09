МОСКВА, 9 апр — ПРАЙМ. Украинский президент Владимир Зеленский в ходе своего визита в Польшу случайно раскрыл намерения Киева и Варшавы создать антироссийский альянс в будущем. Об этом в беседе с украинским изданием "Страна.ua" заявил политолог Руслан Бортник. Макрон: Европа не должна зависеть от экстерриториальности доллара

"За кулисами отечественной политики действительно обсуждаются сценарии", — отметил он.

Если киевским властям не удастся быстро договориться о вступлении в Евросоюз либо в Североатлантический военный альянс (НАТО),то они могут пойти по пути расширения функций Люблинского треугольника (Киев — Варшава — Вильнюс). Может появиться новое политическое образование, в которое войдут страны Прибалтики и Молдова, прогнозирует Бортник.

Политолог отметил, что усиление двустороннего сотрудничества Украины и Польши поддерживает общественность в двух странах. Что касается социально-экономической интеграции, то, считает Бортник, она уже сейчас достигла беспрецедентных исторических масштабов.

Если учесть политическую риторику властей обеих стран, дискуссия о создании Речи Посполитой в обществе не вызывает удивления, считает он.

Заявления Зеленского о исчезновении границ между Польшей и Украиной только подливает масла в огонь, резюмирует политолог.