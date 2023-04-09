БРЮССЕЛЬ, 9 апр — ПРАЙМ. Французская газета Monde сообщила в воскресенье о небывалом росте расходов председателя Европейского совета Шарля Мишеля на зарубежные поездки, в его кабинете это объяснили ситуацией вокруг Украины. Макрон призвал Европу к большей независимости в оборонной промышленности

"Расследование Monde свидетельствует о значительном увеличении расходов европейского руководителя, а также активном использовании частных самолётов, что дорого обходится и вредно с точки зрения углеродных выбросов", — пишет издание.

В статье отмечается, что после снятия ограничений из-за коронавируса Мишель активно путешествовал, в том числе посетил такие города, как Нью-Йорк, Пекин, Пномпень, Йоханнесбург, Доха, Токио, многие европейские столицы. Как указывает бельгийское издание Soir, в бюджете на следующий год расходы на деятельность главы Евросовета должны вырасти еще на 27,5% и составят 2,6 миллиона евро. На поездки планируется потратить почти 2 миллиона евро, это значительно выше уровня трат его предшественников, которым на зарубежные визиты хватало полмиллиона евро.

В кабинете Мишеля напомнили, что в качестве главы Евросовета он должен представлять ЕС на международной арене в условиях, когда внешнеполитическая активность союза значительно выросла на фоне украинского кризиса. В частности, есть необходимость объяснять партнерам важность европейских санкций.

"Он должен председательствовать на заседаниях Евросовета (саммитах ЕС — ред.), а также представлять Евросоюз на международной арене в соответствии с Лиссабонским договором, это особенно очевидно ввиду ситуации, с которой мы сталкиваемся…", — сообщил изданию представитель кабинета Мишеля.

Он напомнил, что собственным авиапарком европейские институты, в отличие от государств-членов, не располагают. Использование частного самолета для визита в КНР в окружении Мишеля объяснили "карантинными ограничениями в Китае".

В то же время бельгийский телеканал RTBF объясняет международную активность Мишеля его конкуренцией с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, которая также недавно посетила Пекин. "Европейские обозреватели видят в его поездках своеобразную конкуренцию с главой Еврокомиссии, гонку за известность, чтобы представлять Евросоюз", — указывает бельгийский телеканал.