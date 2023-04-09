ВАШИНГТОН, 9 апр — ПРАЙМ. Поиск путей выхода из "тупикового положения" беднейших стран мира в обслуживании и реструктуризации их долгов станет центральной темой обсуждения президента Всемирного банка Дэвида Малпасса на предстоящей весенней сессии организации, написал он в воскресенье. Названы страны с самой высокой инфляцией

"Решение тупикового положения с реструктуризациями долга, особенно в беднейших странах мира, будет в центре обсуждений", — указал Малпасс он в своей статье, опубликованной Всемирным банком.

По словам Малпасса, он намерен обсуждать проблему долгового кризиса на мероприятиях с участием министров финансов Индии, Эфиопии, Ямайки а также с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой.

"Я хотел бы увидеть серьезное обсуждение долгового "тупика", а именно формальную приостановку обслуживания долга по запросу страны-должника в начале процесса реструктуризации долга", — добавил президент Всемирного банка.

Как указал Малпасс, в настоящее время кредиторы тратят жизненно важные месяцы на обсуждение вопросов, которые необходимо согласовывать заранее, включая шаги по процессу реструктуризации долга и сроки.

"Нам важно добиться прогресса: страны нуждаются в прозрачности, устойчивых долговых нагрузках для возобновления инвестиций, замедляющихся из–за тупика", — добавил он.

Ранее директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева сообщала, что среди стран с низкими доходами 15% уже имеют долговые проблемы, а еще 45% уязвимы перед проблемой больших долгов. Подобные сложности, отмечала она, вызывают обеспокоенность относительно потенциальной волны запросов на реструктуризацию долга.