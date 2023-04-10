МОСКВА, 10 апр — ПРАЙМ. Природа нового мирового порядка во многом будет зависеть от Ближнего Востока, пишет обозреватель Javan Хади Мухаммади. СМИ обвинили главу Евросовета в излишних тратах на зарубежные поездки

По его мнению, странам региона следует трезво оценивать новую расстановку сил в мире.

"Пора привыкнуть к тому, что роль Китая, так же, как и Ирана, в решении их проблем станет выше той, которую еще недавно выполняли США", — отметил журналист.

Глобальные и региональные события, их скорость, развитие и масштабы привели к тому, что переход к новому этапу формирования мироустройства, а также параллельного ему нового регионального порядка происходит с большим ускорением, констатировал он.

На сегодняшний день стиль внешней политики США представляет собой сохранение влияния лишь в Западной Европе и в западном полушарии, отметил обозреватель. Однако и здесь зонтик влияния и мощи Америки не выглядит таким же незыблемым, каким он казался еще пару десятилетий тому назад.

"Возможности Вашингтона гарантировать сохранение своего безусловного влияния весьма ограничены", — отметил Мухаммади.

Он подчеркнул, что все происходящее сейчас — только "плюс" для арабских стран, ведь подобная ситуация в мире дает им возможность стать более самостоятельными и независимыми от Америки, выстроить альтернативные союзы с новыми центрами силы, а именно — с Индией, Россией, Китаем. У Ближнего Востока наконец-то есть шанс расширить свое взаимодействие в рамках ОПЕК+, без оглядки на Запад, определять объемы нефтедобычи на том уровне, на каком выгодно им самим, а не западным державам, отметил публицист.

"Становится очевидно, что характер выстраивающегося прямо сейчас, в режиме реального времени, нового миропорядка, зависит в значительной степени от политики и расстановки сил на Ближнем Востоке, причем от всех стран данного региона — как более крупных и влиятельных, так и тех, которые ранее серьезным влиянием не пользовались. Теперь многое в современном мире зависит от них гораздо в большей степени, нежели раньше. Диктат Америки уходит на второй план", — подытожил Мухаммади.

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