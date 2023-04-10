Обозреватель JDD: экономическое лидерство БРИКС над G7 развеяло миф о "развивающихся странах"
МОСКВА, 10 апр — ПРАЙМ. Экономически страны БРИКС впервые обогнали семь самых развитых держав мира, пишет обозреватель Le Journal du Dimanche Микаэль Блок.
Он отметил, что это явление вместе с демографическим превосходством группы развенчало мифы о развивающихся государствах и доказало появление силы, опережающей США.
По данным британской консалтинговой компании Acorn Macro Consulting, БРИКС в настоящее время имеет больший экономический вес, чем семь наиболее промышленно развитых государств G7. Журналист подчеркнул, что организация также обеспечивает 31,5 процента мирового ВВП против 30,7 процента у G7. По мнению большинства экспертов, тенденция к росту продолжится и в ближайшие годы.
БРИКС обгоняет G7 не только в экономическом, но и в демографическом плане: в странах "Большой семерки" проживают 800 миллионов человек против 3,2 миллиарда в государствах БРИКС.
Рост данной организации в значительной степени обусловлен экономическим подъемом Китая и Индии, констатировал Блок. Он напомнил, что в Твиттере эта информация была подтверждена консультантом Acorn Ричардом Диасом и журналистом Жоржом Маком. Причем последний отметил, что "больше нет развитого мира и развивающегося мира. Правильнее говорить о мире восходящем и о мире, стремящемся вниз".
В свою очередь, заместитель директора Немецкого института международных отношений и безопасности (SWP) Гюнтер Майхольд выразил уверенность, что "БРИКС переживает свой геополитический момент", страны блока пытаются позиционировать себя как представителей глобального Юга, предлагая "модель, альтернативную G7".
"Основополагающий миф о развивающихся экономиках развеялся", — подытожил он.
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