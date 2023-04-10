МОСКВА, 10 апр — ПРАЙМ. Экономически страны БРИКС впервые обогнали семь самых развитых держав мира, пишет обозреватель Le Journal du Dimanche Микаэль Блок. Назван регион, который станет "кузницей нового мирового порядка"

Он отметил, что это явление вместе с демографическим превосходством группы развенчало мифы о развивающихся государствах и доказало появление силы, опережающей США.

По данным британской консалтинговой компании Acorn Macro Consulting, БРИКС в настоящее время имеет больший экономический вес, чем семь наиболее промышленно развитых государств G7. Журналист подчеркнул, что организация также обеспечивает 31,5 процента мирового ВВП против 30,7 процента у G7. По мнению большинства экспертов, тенденция к росту продолжится и в ближайшие годы.

БРИКС обгоняет G7 не только в экономическом, но и в демографическом плане: в странах "Большой семерки" проживают 800 миллионов человек против 3,2 миллиарда в государствах БРИКС.

Рост данной организации в значительной степени обусловлен экономическим подъемом Китая и Индии, констатировал Блок. Он напомнил, что в Твиттере эта информация была подтверждена консультантом Acorn Ричардом Диасом и журналистом Жоржом Маком. Причем последний отметил, что "больше нет развитого мира и развивающегося мира. Правильнее говорить о мире восходящем и о мире, стремящемся вниз".

В свою очередь, заместитель директора Немецкого института международных отношений и безопасности (SWP) Гюнтер Майхольд выразил уверенность, что "БРИКС переживает свой геополитический момент", страны блока пытаются позиционировать себя как представителей глобального Юга, предлагая "модель, альтернативную G7".

"Основополагающий миф о развивающихся экономиках развеялся", — подытожил он.

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