МОСКВА, 10 апр — ПРАЙМ. Инфляция на Украине в марте в годовом выражении составила 21,3%, сообщили в понедельник в государственной службе статистики (Госстат). Глава МВФ оценила восстановление мировой экономики

"Инфляция на потребительском рынке в марте 2023 года по сравнению с февралем 2023 года составила 1,5%, а по сравнению с началом года — 3%", — говорится в сообщении на сайте госстата.

В то же время инфляция в марте по сравнению с мартом 2022 года составила 21,3%.

Ранее глава нацбанка Андрей Пышный заявлял, что инфляция в стране остается на высоком уровне, по прогнозам регулятора, в 2023 году она замедлится до 18,7% с 26,6% в 2022 году.

Парламент Украины принял госбюджет на 2023 год с дефицитом в 1 триллион 296 миллионов гривен (35,4 миллиарда долларов). Премьер Денис Шмыгаль отметил, что проект госбюджета на 2023 год предусматривает доходы на уровне 1,28 триллиона гривен (около 35 миллиардов долларов), расходы – 2,57 триллиона гривен (около 70,2 миллиарда долларов), ежемесячный дефицит бюджета оценивается в 3 миллиарда долларов, которые Украина предполагает закрывать внешними заимствованиями.