БРЮССЕЛЬ, 10 апр — ПРАЙМ. Правительство Бельгии отчиталось о получении "непредвиденных" доходов в размере 625 миллионов евро благодаря налогообложению процентов от размещения замороженных активов России, сообщает бельгийское издание Soir со ссылкой на казначейство. Глава МВФ оценила восстановление мировой экономики

"Во время последнего бюджетного контроля правительство неожиданно предъявило значительный непредвиденный доход: 625 миллионов евро, полученные в результате налогообложения процентов, поступивших от замороженных в нашей стране российских финансовых активов", — пишет издание.

Это объясняется тем, что на территории Бельгии зарегистрирован международный депозитарий Euroclear. По информации издания, выплаты по облигациям, по которым наступает срок погашения, а также выплаты по купонам увеличивают объем средств в этом финансовом институте, и Euroclear их не просто хранит, а инвестирует. "Только в 2022 году получено процентов на 821 миллион евро", — сообщает издание, добавляя, что эти средства продолжат расти в 2023 году, но медленнее. "Эти сверхдоходы облагаются налогами", — уточняет Soir.

По данным казначейства Бельгии, страна заморозила российские средства на 250 миллиардов евро и является лидером по этому показателю в Европе. "На данный момент мы заморозили 191,9 миллиарда евро транзакций и 58,7 миллиарда активов", — сказал в интервью Soir генеральный управляющий администрации казначейства Александр де Гест.

Он пояснил, что из 58,7 миллиарда евро российских замороженных активов треть составляют денежные средства, еще две трети приходятся на ценные бумаги (акции, облигации и деривативы). При этом среди замороженных в Бельгии активов нет материальных, таких как недвижимость или яхты. Исключение составляют товары, задержанные таможенными службами в порту Антверпена.

По его словам, банки хорошо проводят работу по выявлению и заморозке российских финансовых активов, так как уже имеют схожий опыт с активами ранее попавших под санкции представителей и организаций из Ирана, КНДР, Ливии и Сирии, но суммы были гораздо менее значительными. "У нас было порядка 17 миллиардов евро замороженных активов из этих стран. Что касается России — то это 250 миллиардов", — сказал де Гест.

Бельгийский чиновник пожаловался, что некоторые представители российского бизнеса перевели свои активы на близких, чтобы избежать санкций. "Мы сообщили эту информацию Европейской комиссии, которая добавляет новые имена и организации в список. Это игра в кошки-мышки", — добавил он.

Отвечая на вопрос о возможности передачи замороженных средств Украине, он отметил, что "бельгийская конституция и европейские договоры охраняют собственность". По его словам, для принятия подобного решения потребуется "нормативный акт на европейском уровне".

РАЗБЛОКИРОВКА СРЕДСТВ

Власти Бельгии, где зарегистрирован депозитарий Euroclear, получили более тысячи запросов из России на разблокировку замороженных средств российских вкладчиков, из них на данный момент было рассмотрено только 300, сообщили в казначействе Бельгии.

"Поступило уже более 1000 заявок. Только 300 были рассмотрены на данный момент, учитывая ограниченное число персонала (восемь человек) и масштаб проверок", — приводит данные казачества бельгийское издание Soir.

При этом не сообщается, по каким заявкам уже приняты решения, и есть ли позитивные результаты рассмотрения.

Изучение таких заявок является одной из главных задач специальной группы по соблюдению финансовых санкций в бельгийском казначействе.

По словам генерального управляющего администрации казначейства Александра де Геста, при наличии "минимальных сомнений относительно окончательного бенефициария" бельгийские власти отказывают в разблокировании средств вкладчикам из России.

"Если они могут доказать, что не находятся в санкционных списках, выполняют ряд требований (прекращение связей с НРД, перевод средств за пределы России и т.д.), то они (средства — ред), вероятно, могут быть разморожены. Но мы сохраняем бдительность. Необходимо убедиться, что, в итоге, средства не принадлежат попавшему под санкции лицу. Для сокрытия окончательного бенефициария используются подставные компании. Мы не размораживаем при наличии малейших сомнений", — сказал бельгийский чиновник.

Он добавил, что "менее пяти" исков было подано в суды в связи отказом разблокировать замороженные средства.

Евросоюз в начале июня прошлого года внес Национальный расчетный депозитарий (НРД) в списки в рамках шестого санкционного пакета, позднее к ограничительным мерам присоединилась также Швейцария. В результате, в дополнение к ценным бумагам и денежным средствам российских клиентов в различных валютах, которые были обездвижены на счетах НРД в депозитариях Euroclear и Clearstream с марта, были также заблокированы денежные средства в евро и франках на счетах НРД в иностранных банках-корреспондентах.

Запад усилил санкционное давление на Россию в связи с российской спецоперацией на Украине, многие европейские компании ушли с российского рынка. Евросоюз с февраля прошлого года ввел в действие уже десять пакетов санкций против России. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.