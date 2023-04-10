МОСКВА, 10 апр — ПРАЙМ. Европейская комиссия до сих пор не знает точного местоположения замороженных активов РФ на сумму 300 миллиардов евро, пишет немецкая газета Süddeutsche Zeitung. Раскрыто, как Польша "ударила в спину" Зеленского

Как напоминает издание, в ноябре прошлого года глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что заблокированные резервы РФ на сумму 300 миллиардов евро могут в дальнейшем быть направлены на восстановление Украины. Отмечается, что эта речь главы ЕК лишила "покоя" 45 депутатов Европарламента, которые направили письмо ей самой и главе Евросовета Шарлю Мишелю с вопросом о том, где именно находятся замороженные активы. Согласно изданию, ответ пришел в январе, его смысл сводился к тому, что в ЕС "понятия не имеют".

"Прошло пять месяцев, и цифра "300 миллиардов" кажется все более зловещей. Европейская комиссия до сих пор точно не знает, где находятся эти деньги", — говорится в материале издания.

Депутат Европарламента Урмас Паэт, который был одним из тех, кто подписал письмо с вопросом по активам, назвал ситуацию странной.

"Если 300 миллиардов евро действительно были заморожены, то можно сообщить, о каких конкретно активах идет речь и где они находятся", — заявил он изданию.

Несмотря на неоднократные заявления ЕК о возможном использовании замороженных российских активов на нужды восстановления Украины, пока какая-либо законодательная база для таких действий в Евросоюзе отсутствует. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова называла заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России.