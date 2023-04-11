ВАШИНГТОН, 11 апр — ПРАЙМ. Международный валютный фонд (МВФ) улучшил прогноз по росту ВВП России в 2023 году до 0,7%, одновременно ухудшив ожидания по росту российской экономики в 2024 году до 1,3%, говорится в докладе международной организации. Рубль падает днем в отсутствие сигналов поддержки

Согласно табличным значениям, указанным в документе, прогноз роста на 2023 год пересмотрен в большую сторону на 0,4 процентного пункта и снижен на 0,8 процентного пункта в 2024 году по сравнению с январской оценкой.

По итогам 2022 года МВФ оценил сокращение ВВП России в 2,1%, что совпадает с оценкой Росстата.

Глава Минэкономразвития Максим Решетников в конце марта сообщал, что министерство ожидает видимый рост экономики России в 2023 году — выше 0,1-0,2%, но отметил, что точные цифры озвучивать преждевременно, поскольку работа над прогнозом на 2023 год и сценарными условиями на предстоящую трехлетку продолжается.

Текущий прогноз предполагает снижение экономики РФ в 2023 году на 0,8%, в 2024-2025 годах ожидается рост на 2,6% ежегодно.