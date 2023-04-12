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"Он уничтожит Запад". Новый указ Зеленского возмутил пользователей Twitter
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Пользователи Twitter активно обсуждают подписанный президентом Украины Владимиром Зеленским законопроект по увеличению оборонных расходов бюджета на 14,5 миллиарда долларов. "Этот... ПРАЙМ, 12.04.2023
общество , экономика, мировая экономика, новости, владимир зеленский, запад, законопроект, украина
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Пользователи Twitter активно обсуждают подписанный президентом Украины Владимиром Зеленским законопроект по увеличению оборонных расходов бюджета на 14,5 миллиарда долларов.
"Этот человек уничтожит "Запад", — написал один из юзеров.
"Оплачено деньгами американских и европейских налогоплательщиков", — отметил другой пользователь.
"Он может себе это позволить, Запад все оплатит", — с иронией согласился третий.
"Еще 14,5 миллиарда долларов из карманов налогоплательщиков спустят в канализацию", — констатировал еще один юзер.
"Нужно договариваться о мире, а не разорять Запад", — резюмировали читатели.
Парламент Украины принял госбюджет на 2023 год с дефицитом в один триллион 296 миллионов гривен (35,1 миллиарда долларов).