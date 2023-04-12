МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Пользователи Twitter активно обсуждают подписанный президентом Украины Владимиром Зеленским законопроект по увеличению оборонных расходов бюджета на 14,5 миллиарда долларов. Трамп сделал неожиданное признание о диверсии на "Северных потоках"

"Этот человек уничтожит "Запад", — написал один из юзеров.

"Оплачено деньгами американских и европейских налогоплательщиков", — отметил другой пользователь.

"Он может себе это позволить, Запад все оплатит", — с иронией согласился третий.

"Еще 14,5 миллиарда долларов из карманов налогоплательщиков спустят в канализацию", — констатировал еще один юзер.

"Нужно договариваться о мире, а не разорять Запад", — резюмировали читатели.

Парламент Украины принял госбюджет на 2023 год с дефицитом в один триллион 296 миллионов гривен (35,1 миллиарда долларов).