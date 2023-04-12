ВАШИНГТОН, 12 апр — ПРАЙМ. Совокупный глобальный госдолг в 2028 году достигнет почти 100% мирового ВВП, следует из доклада Международного валютного фонда (МВФ). МВФ: Великобритания покажет худшие показатели среди стран G7 в 2023 году

Согласно табличным расчетам организации, в 2028 году показатель достигнет 99,6% мирового ВВП в результате последовательного безостановочного роста начиная с 2022 года. Тогда уровень мирового госдолга составил 92,1% ВВП, сократившись на 3,4 процентного пункта к значению 2021 года.

В 2023 году, по оценкам МВФ, мировой госдолг вырастет до 93,3% ВВП.

Тем не менее, за исключением США и Китая, уровни государственного долга в мире в период с 2023 по 2028 год будут снижаться, говорится в докладе организации.

"Исключая Соединенные Штаты и Китай, уровни государственного долга в мире, хоть и медленно, будут сокращаться с 2023 по 2028 год", — отмечается в документе.

При этом в целом в мире МВФ ожидает постепенное повышение уровня госдолга в среднесрочном периоде с 2023 до 2028 года на 1,25 процентного пункта ежегодно.