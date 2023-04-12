ВАШИНГТОН, 12 апр — ПРАЙМ. Нарушения поставок продовольствия и рост цен из-за конфликта на Украине являются критической проблемой для стран с низкими доходами, заявил РИА Новости глава управления департамента бюджетно-налоговых отношений Международного валютного фонда (МВФ) Пауло Медас. В МВФ оценили вероятность роста мирового госдолга до 100 процентов ВВП

"Нас беспокоят нарушения, особенно в ценах на продовольствие и поставках продуктов питания. Это является критическим для стран с низкими доходами", — сообщил он на полях весенней конференции МВФ и Всемирного банка в Вашингтоне.

Медас отметил, что нарушения в поставках зерна и других продуктов питания ведут к росту цен, которые создают "множество проблем" для стран, которые импортируют их из Украины и России.

Кроме того, представитель МВФ заявил, что проблемы продовольственной безопасности из-за конфликта на Украине влияют на балансы бюджетов стран Африки, заставляя власти увеличивать государственные расходы.

"Да, они влияют на балансы бюджетов. Правительствам нужно больше тратить на помощь домохозяйствам, что увеличивает давление на дефициты", — сообщил он.