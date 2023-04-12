НЬЮ-ДЕЛИ, 12 апр — ПРАЙМ. Страны "большой семерки" могут ввести санкции в отношении алмазов весом в 1 карат и более, добываемых российской алмазодобывающей компанией "Алроса", сообщил председатель Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий Индии Випул Шах изданию Economic Times. МВФ: Великобритания покажет худшие показатели среди стран G7 в 2023 году

"Мы слышали из разных источников, что будут новые санкции, и они начнутся с крупных бриллиантов", — сказал Шах. При этом он отметил, что "не имеет ни малейшего представления о том, в какой форме будут введены санкции".

По данным издания, новые санкции могут быть приняты в ходе саммита глав стран G7, который пройдет в японской Хиросиме 19-21 мая.

"Это повлияет на занятость алмазодобытчиков в Сурате, а также в Саураштре, Амрели и Бхавнагаре", — добавил Шах.

Издание отмечает, что в случае вступления в силу новых санкций неопределенность нависнет над занятостью почти трех миллионов рабочих в городе Сурат, где происходит огранка и полировка подавляющего большинства алмазов в мире.

В настоящее время Индия может свободно экспортировать необработанные камни, поступающие из России в США и другие страны G7, если они претерпевают существенные изменения в индийской отрасли огранки и полировки бриллиантов.

Как напоминает издание, в конце февраля страны G7 заявили, что, учитывая значительные доходы, которые Россия получает от экспорта алмазов, они будут "коллективно работать над дальнейшими мерами в отношении российских алмазов, включая необработанные и полированные, тесно взаимодействуя с ключевыми партнерами".