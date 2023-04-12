ВАШИНГТОН, 12 апр — ПРАЙМ. Украине не хватает дополнительного финансирования в объеме 11 миллиардов долларов в 2023 году для покрытия критических государственных расходов, заявил президент Всемирного банка Дэвид Малпасс. Всемирный банк выделит Украине средства на поддержку энергоинфраструктуры

"Мы оцениваем, что в 2023 году она (Украина) сталкивается с нехваткой дополнительного финансирования в 11 миллиардов долларов на критические экономические и капитальные расходы", — заявил он на министерской встрече по поддержке Украины в Вашингтоне с участием министра финансов США Джанет Йеллен, директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой и премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем.

В марте Всемирный банк совместно с Еврокомиссией, ООН и правительством Украины оценили потребности страны на восстановление и реконструкцию в 411 миллиардов долларов. Обновленная оценка значительно превысила сентябрьский прогноз в 349 миллиардов и теперь эквивалентна 2,6 ВВП Украины за 2022 год.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.