МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. Международные партнеры выделят Киеву долгосрочную поддержку в размере 115 миллиардов долларов, заявил украинский премьер Денис Шмыгаль. Всемирный банк заявил о нехватке допфинансирования Украины

По его словам, эти средства пойдут на восстановление страны и обеспечат ее финансовую стабильность.

Кроме того, новый пакет финансовой помощи станет четким сигналом о том, что партнеры будут поддерживать Украину столько, сколько потребуется, написал премьер-министр у себя в телеграм-канале.

Шмыгаль также напомнил, что в прошлом году Украине требовалось 14 миллиардов долларов для реализации проектов по быстрому восстановлению. Сейчас Киев ведет переговоры для того, чтобы получить необходимые средства уже этим летом и выполнить все задачи в 5 приоритетных отраслях восстановления, сообщил он.

Ранее Шмыгаль во время визита в Канаду подписала меморандум с американской корпорацией по финансированию международного развития и Агентством США по международному развитию, направленный на привлечение инвестиций.