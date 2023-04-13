МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. Годовая инфляция в Германии по итогам марта, по окончательной оценке, замедлилась до 7,4% с 8,7% месяцем ранее, следует из пресс-релиза Федерального статистического бюро страны (Destatis). Жительница Германии раскрыла, как на самом деле немцы "затягивают пояса"

Показатель совпал с первоначальной оценкой.

За март потребительские цены в Германии, по окончательной оценке, выросли на 0,8%, что также совпадает с предварительной оценкой. В феврале рост цен тоже составлял 0,8%.

Потребительские цены в стране по стандартам ЕС (гармонизированный индекс потребительских цен), по окончательной оценке, поднялись в марте на 7,8% в годовом выражении, как и предполагала предварительная оценка. При этом в месячном выражении цены поднялись на 1,1%. Предварительная оценка составляла 1%.