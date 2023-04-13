Вице-премьер Оверчук призвал Всемирный банк прекратить предвзятое отношение к России
МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. Всемирный банк должен вернуться в конструктивный режим и сконцентрироваться на проблемах бедности и поддержке нуждающихся стран, решение мировых проблем требует прекратить предвзятое отношение к России, заявил вице-премьер Алексей Оверчук, управляющий по России во Всемирном банке, комментируя итоги комитета по развитию ВБ, который в третий раз подряд завершается без принятия официального итогового коммюнике.
"Полагаю, что отдельным странам пора понять, что решение стоящих перед миром проблем требует прекратить предвзятое отношение к России и оставить противоречащие уставу Всемирного банка попытки политизации его деятельности", — сказал Оверчук РИА Новости.
"Глобальные вызовы современности требуют возращения работы этого международного института в конструктивный режим и совместной концентрации всех его участников на решении проблем бедности и оказании скоординированной поддержки нуждающимся развивающимся странам", — отметил собеседник агентства.
Ранее Всемирный банк распространил доклад, согласно которому почти все экономические факторы, которые обеспечивали прогресс и процветание мировой экономики в течение последних трех десятилетий, теряют силу.
В результате, полагают эксперты, в период с 2022 по 2030 год средние потенциальные темпы роста мирового ВВП, как ожидается, снизятся примерно на треть по сравнению с темпами, которые преобладали в первом десятилетии этого века, и составят 2,2% в год. В странах же с развивающейся экономикой темпы роста упадут до 4% в год в оставшуюся часть этого десятилетия с 6% в год в период с 2000 по 2010 год. А в случае глобального финансового кризиса или рецессии это снижение будет гораздо более глубоким.
https://1prime.ru/world/20230413/840358038.html