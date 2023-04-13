МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. Всемирный банк должен вернуться в конструктивный режим и сконцентрироваться на проблемах бедности и поддержке нуждающихся стран, решение мировых проблем требует прекратить предвзятое отношение к России, заявил вице-премьер Алексей Оверчук, управляющий по России во Всемирном банке, комментируя итоги комитета по развитию ВБ, который в третий раз подряд завершается без принятия официального итогового коммюнике. Глава Всемирного банка раскритиковал политику низких ставок

"Полагаю, что отдельным странам пора понять, что решение стоящих перед миром проблем требует прекратить предвзятое отношение к России и оставить противоречащие уставу Всемирного банка попытки политизации его деятельности", — сказал Оверчук РИА Новости.

"Глобальные вызовы современности требуют возращения работы этого международного института в конструктивный режим и совместной концентрации всех его участников на решении проблем бедности и оказании скоординированной поддержки нуждающимся развивающимся странам", — отметил собеседник агентства.

Ранее Всемирный банк распространил доклад, согласно которому почти все экономические факторы, которые обеспечивали прогресс и процветание мировой экономики в течение последних трех десятилетий, теряют силу.

В результате, полагают эксперты, в период с 2022 по 2030 год средние потенциальные темпы роста мирового ВВП, как ожидается, снизятся примерно на треть по сравнению с темпами, которые преобладали в первом десятилетии этого века, и составят 2,2% в год. В странах же с развивающейся экономикой темпы роста упадут до 4% в год в оставшуюся часть этого десятилетия с 6% в год в период с 2000 по 2010 год. А в случае глобального финансового кризиса или рецессии это снижение будет гораздо более глубоким.