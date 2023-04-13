МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. Отчаянные попытки Вашингтона сохранить гегемонию обречены на провал, пишет Global Times. Евродепутат рассказала, как ЕС "выстрелил себе в обе ноги"

"Нравится это США или нет, но голосов, которые призывают к новому миропорядку, становится все больше. Началась дедолларизация. Страны уделяют больше внимания региональному многостороннему сотрудничеству. Возросло значение межгосударственного объединения БРИКС, в то время как влияние G7 пошло на убыль. Такие механизмы, как Шанхайская организация сотрудничества, становятся все более популярными. Эти тенденции уже нельзя обратить вспять. У США это не получилось бы даже посредством создания мнимых "врагов", усиления давления или навязывания принуждения другим", — отметило издание.

Америка держит своих союзников в "ежовых рукавицах", пытаясь сдерживать Россию и Китай, ведет экономическую конфронтацию, распространяет клевету, а теперь хочет притвориться "нежным великаном", который не желает, чтобы ему бросали вызов.

"Но теперь на это мало кто купится", — заключила Global Times.

На фоне специальной военной операции на Украине США усилили санкционное давление на Россию из-за чего многие страны начали переходить на расчеты в национальных валютах. Предпринимаемые Западом агрессивные действия на международной арене вынудили другие страны противостоять его влиянию, развивая региональное сотрудничество и придерживаясь концепции многополярного мира.

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