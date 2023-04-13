МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. Объем промышленного производства в еврозоне в феврале вырос на 2% в годовом выражении, а в месячном — на 1,5%, сообщило европейское статистическое агентство Евростат. Руководители ЕЦБ разошлись во мнениях по поводу темпа повышения ставок

Аналитики, опрошенные порталом DailyFx, прогнозировали рост в годовом выражении на 1,5%, в месячном — на 1%.

В ЕС объем промышленного производства в феврале вырос на 2,1% в годовом выражении и на 1,4% — в месячном. При этом производство товаров длительного пользования в месячном выражении в еврозоне снизилось на 0,7%, а в ЕС — на 0,9%. Объем производства товаров краткосрочного потребления в еврозоне уменьшился на 2,1%, в ЕС — на 3,2%.

Производство в топливно-энергетическом секторе в еврозоне выросло на 1,1% в месячном выражении, а в ЕС — на 1,2%. Объем производства промежуточных товаров в еврозоне вырос на 1,1%, в ЕС — на 0,6%.

Самый значительный рост промышленного производства в феврале к январю был отмечен в Бельгии (+6,1%), Люксембурге (+4,9%) и Греции (+4,8%). Наибольшее снижение в месячном выражении зафиксировано в Словении (-3,6%), Финляндии (-2,3%) и Португалии (-2%).