МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. Государственная служба статистики зафиксировала падение валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в прошлом году на 29,1%, сообщает издание "Страна" со ссылкой на данные ведомства. Украина получит еще 115 миллиардов долларов от международных партнеров

"По итогам прошлого года зафиксированы следующие показатели: падение реального ВВП на 29,1%. Сократилось конечное потребление на 16,9% (в том числе и домохозяйства — "минус" 26,7%, госуправление — "плюс" 18%), валовые инвестиции (ВНОК) упали на 34%, экспорт — на 42,4%, импорт — на 18,5%", — приводит данные госстата издание.

Отмечается, что в разрезе базовых видов экономической деятельности падение валовой добавленной стоимости составило в добывающей промышленности — 32,2%, перерабатывающей — 43,1%, энергетике — 32,5%, строительстве — 67,6%, торговле — 30,9%, транспорте —44,3%, сельском хозяйстве — 28,4%. При этом зафиксирован рост в секторе "государственное управление и соцстрахование" (+35,4%).

"Что оказалось немного неожиданным, так это показатель номинального ВВП, который составил 5191 миллиарда гривен (141 миллион долларов). Это связано с большим ожидаемым дефлятором ВВП в четвертом квартале. В целом по году дефлятор ВВП достиг 34,3%", — приводит слова главы финансово-налогового комитета Верховной рады Даниила Гетманцева издание.

В октябре прошлого года министерство экономики Украины по итогам трех кварталов оценивало падение ВВП страны на уровне 30%. А ранее в апреле Всемирный банк (ВБ), резко понизив прогноз роста ВВП Украины на текущий год — до 0,5% с прежних 3,3%, упомянул, что падение экономики страны составило 29,2% в 2022 году.