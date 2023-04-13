Глава Евросовета Мишель объяснил высокие траты на свои поездки борьбой с влиянием России
БРЮССЕЛЬ, 13 апр — ПРАЙМ. Глава Европейского совета Шарль Мишель заявил, что его расходы на поездки за границу выросли в связи с необходимостью противостоять российскому влиянию на мировой арене.
В беседе с бельгийским изданием Soir Мишель сообщил, что ему пришлось чаще путешествовать из-за "исключительных обстоятельств", вызванных сперва пандемией коронавируса, а затем украинским кризисом.
Политик подчеркнул, что Европе необходимо было противостоять антиевропейским кампаниям в связи с вакцинацией и не дать России "распространить свой нарратив" в Африке.
Кроме того, Евросоюз не мог позволить Москве убедить весь мир в том, что западные санкции повлекут голод в этом регионе, добавил Мишель.
Полеты на частном самолете в Страсбург политик связал с необходимостью поездок на Балканы для переговоров с Северной Македонией по расширению ЕС, а увеличение расходов на будущий год он связал с инфляцией и подорожанием транспортных услуг.
В кабинете Мишеля напомнили, что внешнеполитическая активность ЕС возросла на фоне украинского конфликта, и глава Евросовета должен представлять объединение в новых условиях. Кроме того, ему приходится доносить до партнеров важность европейских санкций.
Кроме того, Мишель прокомментировал публикации в СМИ, содержащие критику его работы. Чиновник заявил, что такие сообщения появились из-за конкуренции за высокие должности, усилившейся перед выборами в Европарламент, которые пройдут в 2024 году.
Ранее французская газета Monde сообщила о значительном росте трат Мишеля на зарубежные поездки. По данным издания, нынешний председатель Евросовета расходует на эти цели значительно больше, чем его предшественники.
Аналогичные публикации появились в издании Politico.
https://1prime.ru/world/20230413/840360807.html